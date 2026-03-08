Perú sube a 80 pies cúbicos de gas diarios para abastecer a Lima durante racionamiento

2 minutos

Lima, 7 mar (EFE).- Perú tendrá un incremento a 80 pies cúbicos de gas por día para poder abastecer la demanda en las ciudades de Lima, Callao e Ica, durante el periodo de racionamiento de 14 días, anunció este sábado la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, tras supervisar las labores de reparación del ducto que sufrió una fuga y deflagración hace una semana.

La titular del gabinete y otros ministros viajaron a la sureña región de Cusco para inspeccionar las labores de control y reparación del ducto del yacimiento de Camisea, a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

En declaraciones a los periodistas, Miralles aseguró que «estaríamos no solo cumpliendo el cronograma, sino adicional a los 70 millones de pies cúbicos de gas con el que se contaba, estaría aumentando a 80 millones de pies cúbicos por día».

Esa decisión de la firma TGP permitiría abastecer a los taxistas de gas natural vehicular (GNV) en las ciudades de Lima, Callao e Ica, dado que estos trabajadores quedaron excluidos de consumir ese combustible para darle prioridad al transporte público masivo y el consumo residencial.

La jefa del gabinete señaló que ha podido comprobar que ya se encuentran los equipos y el personal adecuado en la inhóspita zona amazónica donde está el yacimiento para cumplir el plazo de reparación del ducto de gas, tal como había estimado TGP.

«Nuestra prioridad es restituir el servicio y las medidas que se han tomado (…) son absolutamente necesarias porque requerimos ahorrar ese combustible para evitar que después tengamos especulaciones y haya restricciones adicionales», añadió.

El Gobierno anunció que aplicará el teletrabajo en el sector público, y recomendó la misma medida en el privado, así como las clases remotas en escuelas y universidades para reducir los traslados en Lima, pero esas medidas fueron criticadas por asociaciones de colegios privados y gremios empresariales por los probables efectos negativos en la educación y la actividad industrial del país. EFE

