Perú y Canadá firman memorando sobre cooperación en minerales críticos

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Lima, 18 mar (EFE).- Perú y Canadá firmaron este miércoles un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación en minerales críticos y sostenibilidad minera, tras la suscripción de un acuerdo sobre el mismo tema con Estados Unidos, según informó la Presidencia de Perú.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, encabezó la ceremonia de firma del documento entre los ministerios de Energía y Minas de Perú y el de Recursos Naturales de Canadá en el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima.

El Ejecutivo peruano resaltó la cooperación entre Perú y Canadá para «una minería más sostenible».

El canciller peruano, Hugo de Zela, y el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, participaron en la ceremonia, así como el embajador de Canadá en Perú, Jean Dominique Ieraci.

Los ministros reafirmaron con su presencia el compromiso de impulsar alianzas estratégicas que generen desarrollo con responsabilidad, indicó la Presidencia de la República.

El embajador canadiense tuvo una audiencia con Balcázar, la semana anterior, en la que habían destacado las importantes relaciones económicas entre ambos países y resaltaron el interés por la pronta suscripción de un acuerdo en el ámbito de cooperación en minerales críticos.

También abordaron los esfuerzos conjuntos por estrechar la cooperación en sectores estratégicos como seguridad y lucha contra el crimen organizado.

En febrero pasado, el canciller peruano firmó un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras para la identificación de proyectos prioritarios y el acceso a instrumentos financieros y tecnológicos, durante su participación en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos organizada por Estados Unidos.

Perú tiene al menos 10 de los 60 minerales críticos identificados por Estados Unidos, entre los cuales figuran el arsénico, boro, cobre, estaño, fósforo, indio, litio, plata, plomo y zinc, y que son insumos estratégicos para la transición energética y la innovación tecnológica. EFE

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