Periodista colombiano de la FLIP denuncia amenazas de la banda paramilitar Clan del Golfo

Bogotá, 2 mar (EFE).- El periodista colombiano Yeison Rojas, corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en la región del Urabá, en el departamento de Antioquia (noroeste) denunció este lunes que recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como el segundo al mando del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

«La amenaza se produce después de que no asistiera a una supuesta citación que le hizo el mismo grupo armado en un corregimiento, en las afueras de Apartadó», expresó la FLIP en un comunicado divulgado en X, en el que agregó que el grupo armado «le exigió abandonar el territorio antes de la medianoche junto con su familia».

Rojas, quien también trabaja como productor de la cadena regional Teleantioquia Noticias, ha recibido diferentes intimidaciones por su labor tras la publicación de varios informes de la actualidad de diferentes alcaldías, agregó la Fundación.

Según un informe publicado por la FLIP el mes pasado, en 2025 se registraron 469 agresiones contra 305 periodistas en el país.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que negocia su desmovilización con el Gobierno en Catar, tiene actualmente unos 9.840 integrantes por todo el país, de los cuales 3.328 están armados y 6.512 forman parte de redes de apoyo, según un informe Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El grupo armado nació en 2014 en el golfo de Urabá, donde trabaja el periodista, pero en treinta años la banda se expandió hacia la costa atlántica, la frontera con Venezuela y zonas del Pacífico, corredores estratégicos para la salida de cocaína al exterior. EFE

