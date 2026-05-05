Periodista francés encarcelado en Argelia da primer paso para eventual gracia presidencial

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París, 5 may (EFE).- El periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo, ha decidido retirar su recurso de casación con el fin abrir la puerta a una eventual gracia por parte del presidente argelino, Abdelmayid Tebún, anunció este martes su familia en París.

«Hemos tomado la decisión de que Christophe retire su recurso de casación», declaró su madre, Sylvie Godard, en la emisora France Inter, donde explicó que el periodista deportivo «se encomienda totalmente a la clemencia del presidente Tebún».

Esa decisión es «un acto muy fuerte y simbólico», aseguró.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes, de 37 años, fue arrestado a mediados de 2025 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia, tras la cual presentó un recurso de casación para obtener un nuevo juicio.

«El mensaje ahora es apelar a la clemencia del presidente Tebún y propiciar que todo esto se sitúe en un clima de apaciguamiento de las relaciones entre Francia y Argelia», afirmó el padrastro del periodista, Francis Godard, también a la emisora France Inter.

Godard enmarcó la situación de su hijastro en el actual contexto de tensiones entre Francia y Argelia desde que en 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. «Si Christophe está en prisión, también es por las diferencias y el clima de hostilidad entre nuestros dos países», manifestó.

Por su parte, la madre del periodista aseguró que Gleizes se mantiene «fuerte» pese a su situación y que su actitud da fuerzas a la familia a seguir luchando por su liberación.

La familia le visitó el pasado 21 de abril en prisión.

Un caso que evoca al de Gleizes ha sido el reciente del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

Sansal permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí.

El escritor logró un indulto por parte del presidente argelino gracias a la mediación de Alemania. EFE

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