Periodista venezolano que estuvo detenido pide la liberación de todos los presos políticos

2 minutos

Caracas, 20 ene (EFE).- El periodista venezolano Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado este mes, pidió este martes la liberación de todos los presos políticos, que son 777 según la ONG Foro Penal.

En un video en X, manifestó que «no puede guardar silencio porque aún quedan centenares de presos políticos» y subrayó el caso de tres defensores de derechos humanos, que son Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes preso desde 2021; Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal arrestado en 2024; y de Eduardo Torres, quien se encargaba de la defensa de Rojas y fue detenido el año pasado.

«Para que se dé la democracia en Venezuela es necesaria la libertad de todos los presos políticos. Reconciliación y democracia», exigió Rojas, quien agradeció al gremio de periodistas y defensores de derechos humanos que pidió su liberación.

Rojas, excarcelado el pasado 14 de enero, había sido detenido en abril de 2024 y acusado, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Las autoridades indicaron que estuvo supuestamente vinculado a un plan para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el acto de inscripción de su candidatura de cara a las presidenciales de julio de 2024, en las que fue proclamado ganador por el organismo comicial, controlado por rectores afines al chavismo, entre denuncias de «fraude» de la oposición.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

rbc/bam/eav

(vídeo)