Periodistas exiliados en EEUU piden a Venezuela liberar a todos los comunicadores presos

2 minutos

Miami, 14 ene (EFE).- La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) exigió este miércoles al Gobierno de Venezuela que libere a los más de 20 comunicadores detenidos y elimine los cargos en su contra, mientras persisten cuestionamientos sobre la liberación de los presos políticos.

«Exigimos de manera clara y firme: la liberación plena e inmediata de todos los periodistas detenidos injustamente, así como el cierre definitivo y la eliminación de las acusaciones en su contra. Del mismo modo, reclamamos garantías reales para quienes se han visto forzados al exilio», indicó Apevex en un comunicado.

La organización, con sede en Miami, citó que había 23 periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país suramericano, según datos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió la semana pasada la liberación de «un número importante» de presos.

También compartió que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó este miércoles la excarcelación de los periodistas Ramón Centeno, Leandro Palmar y Victor Ugas, además del asistente de cámara Belises Cubillán.

Apevex demandó al Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «el cese de toda forma de persecución, censura y hostigamiento contra periodistas, medios y trabajadores de la comunicación», además de derogar las leyes que «castigan y penalizan la libertad de expresión y el periodismo».

«En Venezuela no puede haber una verdadera transición hacia la democracia sin la plena restitución de la libertad de expresión, de información y de prensa», argumentó la asociación.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, pues las cifras proporcionadas por él y el Gobierno de Venezuela reportan la liberación de 160 personas en diciembre de 2024, 99 en Navidad de 2025, 88 en Año Nuevo de 2025 y 116 anunciadas este lunes.

Pero la organización Foro Penal, que hasta el domingo computaba poco más de 800 presos políticos en Venezuela, apuntaba el martes que había verificado 56 excarcelaciones tras el anuncio de Rodríguez, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reportaba 76.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que el Gobierno venezolano «siempre miente» y exigió una lista pública de excarcelados. EFE

ppc/ajs