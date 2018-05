Los extranjeros que vienen a Suiza pueden usar el permiso de conducir de su país de origen durante los primeros 12 meses de su estancia. Después de ese lapso tienen que cambiarla por uno de Suiza. Eso no pasa de ser un asunto meramente administrativo si se trata de ciudadanos de la UE/EFTA y de otros países específicos, entre ellos Australia, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos.

Permiso de conducir 09 de diciembre de 2016 - 11:06 Suiza dispone de un excelente transporte público y una red vial que está considerada como una de las más seguras en Europa. Unos cinco millones de vehículos circulan por las carreteras helvéticas. Sin embargo, la cooperativa Mobility, un sistema del automóvil compartido que arrancó en 1997, es más exitosa en Suiza que en muchos otros países donde opera. En Suiza es necesario tener al menos 18 años para conducir motocicletas y automóviles, y por lo menos 21 para conducir autobuses. Para circular por las autopistas helvéticas, se requiere una viñeta actual (del año en curso) pegada en el vehículo. Aquí puede obtener más información sobre el precio y dónde comprarla. Los extranjeros que vienen a Suiza pueden usar el permiso de conducir de su país de origen durante los primeros 12 meses de su estancia. Después de ese lapso tienen que cambiarla por uno de Suiza. Eso no pasa de ser un asunto meramente administrativo si se trata de ciudadanos de la UE/EFTA y de otros países específicos, entre ellos Australia, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. Generalmente, el conductor puede conservar su permiso extranjero, pero este carecerá de validez en Suiza. Algunos cantones exigen a los conductores un certificado de buena visión. Aquí tiene más información sobre cómo obtener un permiso de conducir suizo. Una lista de las oficinas de tráfico, por cantones, está disponible en la página de la Asociación de Servicios de Automóviles en alemán o francés. Le rogamos visitar el sitio web de la Oficina Federal de Carreteras para mayor información. Si desea conocer las señales de tráfico en Suiza visite la página de la Oficina Federal de Carreteras en alemán, francés o italiano. Importación de automóviles Los vehículos deben cumplir requisitos de seguridad, ruido y emisión de gas. Los vehículos quedan eximidos del pago de aranceles si sus propietarios establecen su residencia en Suiza. En el momento de importar el vehículo, debe rellenar el formulario 18.44, que puede descargar aquí. Además, el propietario debe presentar un permiso de conducir válido, así como los documentos de compra del vehículo. Tras la llegada a Suiza, debe registrar el vehículo ante las autoridades de control pertinentes para una inspección. Los vehículos que llevan más de un año en circulación en Suiza necesitan una matrícula suizo, así como un permiso de conducir suizo. Para más información véase la página de la Oficina Federal de Aduanas. Asientos/cascos Los niños menores de 12 años con una estatura de menos de 150 cm deben viajar en asientos elevados, y los más pequeños están obligados a hacerlo en asientos infantiles apropiados y seguros. Aquí encontrará más información. Los conductores y pasajeros de todos los vehículos motorizados de dos ruedas deben llevar casco.