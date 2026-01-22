Personal sanitario chavista pide a la ONU que interceda por la liberación de Maduro

Caracas, 22 ene (EFE).- Cientos de trabajadores del sistema de salud de Venezuela, identificados con el chavismo gobernante, marcharon este jueves hasta la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas para pedir que interceda por la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados el pasado 3 de enero por Estados Unidos en medio de un ataque militar a suelo venezolano.

«La idea de concentrarnos aquí, con mucho amor, con mucha responsabilidad, es marchar hacia la ONU y exigirle que cumpla y respeten el derecho internacional (…) y exigirle a través de un comunicado, en nombre de todo el personal de salud, la liberación de nuestro presidente y primera combatiente», indicó a EFE la viceministra de Salud Integral, Yuliana Ramos, desde la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas.

La funcionaria dijo tener confianza en que se pueda lograr la libertad del mandatario y de la también diputada Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, donde enfrentarán la justicia por presuntos cargos relacionados al narcoterrorismo.

Ramos afirmó que Maduro siempre ha tenido como prioridad el sistema público nacional de salud porque, argumentó, «el imperio (Estados Unidos) siempre va a querer una población enferma».

«Debemos seguir la batalla, debemos continuar trabajando porque nuestro presidente y nuestra primera combatiente van a regresar al país», reiteró.

Además, dijo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es «una persona muy inteligente» y que mantener el diálogo con Estados Unidos es el paso correcto para lograr el regreso de Maduro al país suramericano.

«Conoce al enemigo muy bien, al monstruo, y yo creo que los pasos que está dando son certeros y encaminados hacia la liberación de nuestro presidente, nuestra primera dama y también hacia el crecimiento económico del país», apuntó.

En esa misma línea declaró la autoridad única de salud de Caracas, la gineco-obstetra Rosalbina Hurtado, quien dijo estar orgullosa del trabajo que ha venido desempeñando Rodríguez.

Asimismo, dijo que en la marcha participan médicos, enfermeras, camilleros y camareras, la mayoría de ellos vestidos de civiles.

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y otros tres estados de Venezuela, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante la operación militar, una cifra que se suma a 32 militares cubanos fallecidos, según reportó el Gobierno de la isla.

Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al menos 100 personas murieron en el ataque.

Luego de los bombardeos, el chavismo ha salido a las calles de Caracas a protestar diariamente desde la detención de Maduro y Flores, hecho que denuncian como un «secuestro», y han pedido su libertad y regreso a Venezuela.EFE

