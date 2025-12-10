Pescadores de Perú afectados por vertido petrolero exigen a Repsol mayores indemnizaciones

3 minutos

Lima, 10 dic (EFE).- Alrededor de un millar de pescadores de Perú, afectados por el vertido de petróleo que contaminó las costas de Lima y Callao en 2022, han marchado este miércoles por el centro de la capital del país para presentar ante la Justicia una demanda de acción de amparo contra la multinacional española Repsol.

El objetivo es reclamar mayores indemnizaciones por los daños y pérdidas económicas sufridas tras el derrame que se produjo el 15 de enero de 2022, cuando alrededor de 12.000 barriles de crudo se vertieron accidentalmente al mar tras romperse una de las partes del sistema de descarga de buques petroleros en la refinería La Pampilla, la más grande de Perú, que opera Repsol en el norte de Lima.

La mayor parte de ese hidrocarburo llegó a las costas cercanas y tiñó de negro sus playas, mientras que los pescadores de las distintas localidades costeras se quedaron sin poder salir a faenar.

Cuatro año después, los pescadores, agrupados en la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los Distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, que representa a 26 asociaciones, buscan anular el contrato con el que Repsol comenzó a pagar las indemnizaciones a los pescadores.

Argumentan que a través de este documento se pagó sin tener supuestamente una evaluación final de los daños ni una fecha clara para completar la reparación.

«En su momento, por la deudas y por la premura que teníamos, nos empezaron a pagar sin un proceso de negociación justa», ha declarado a EFE el presidente de la Federación, Luis Antonio Díaz, quien acusa a la empresa de negarse a incorporar nuevas valoraciones de daños al acuerdo por instrucción, según el representante de los pescadores, de la aseguradora.

Díaz también ha señalado al Gobierno peruano, al que tacha de «timorato» para exigir a la empresa que cumpla con devolver las áreas afectadas a su estado original. «Nos ha dado la espalda», afirma el líder del gremio pesquero.

«Exigimos nuestros derechos porque hemos sido desamparados por este Gobierno y porque la empresa se ha aprovechado de nuestra necesidad económica. Queremos anular este contrato y tenemos prueba suficiente para hacerlo, no vamos a permitir que atropellen nuestros derechos», añade.

Por su parte, Mercedes Yovera, una de las portavoces de la Federación, ha dicho que todavía hay rastros de hidrocarburos que aparecen en las playas afectadas por el vertido, por lo que ha instado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que «el Estado no puede burlarse del pescador».

Al cumplirse tres años del desastre, Repsol ha reafirmado en un comunicado haber cumplido con la limpieza y recuperación de las playas, así como con las compensaciones a los afectados, a la vez que impulsa proyectos de reactivación económica en la zona.

La empresa española ha asegurado haber destinado hasta inicios de 2025 más de 1.000 millones de soles (unos 297 millones de dólares o 255 millones de euros), de modo que «el mar de las playas cumple con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional, por lo que está apto para cualquier actividad productiva y recreacional».

De acuerdo con la compañía, más de 10.500 personas han recibido sus compensaciones. A los pescadores afectados se les ha abonado un promedio superior a los 100.000 soles (unos 29.700 dólares o 25.500 euros) y se ha financiado la reparación de sus embarcaciones y compra de equipos de pesca, indica.

