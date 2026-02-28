Peso Pluma, Pablo Alborán y Calle 24 encabezan los estrenos de música latina de la semana

5 minutos

Miami (EE.UU.), 28 feb (EFE).- La versión ‘Deluxe’ del álbum colaborativo de los mexicanos Peso Pluma y Tito Double P., un sencillo pegadizo del español Pablo Alborán o un nuevo tema de regional mexicano de Calle 24 encabezan los nuevos lanzamientos de música latina de esta semana.

Entre los estrenos también destacan un adelanto del próximo disco de la puertorriqueña Kany García, un homenaje de la brasileña Giulia Be al tema ‘Girls just Wanna’, un «brindis» por todo tipo de mujeres del mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ o un tema de desamor y aceptación de la también mexicana Majo Aguilar.

Otras novedades incluyen el potente tema ‘Un poquito más’, del mexicoestadounidense Deorro, el nuevo álbum de la banda mexicana Matisse, el regreso al trap del puertorriqueño Brray, la alianza de los mexicanos Jasiel Núñez y Marca MP, y el último sencillo antes del nuevo disco de los Hermanos Espinoza.

La versión ‘Deluxe’ del álbum de Peso Pluma y Tito Double P.

Los mexicanos Peso Pluma y Tito Double P. presentaron la versión ‘Deluxe’ de su álbum colaborativo ‘Dinastía’, que presenta cuatro colaboraciones nuevas con artistas de la nueva ola musical mexicana como El Randal, Lencho, Rey Quinto y Armenta.

Pablo Alborán presenta ‘Junto a mí’

El cantante español Pablo Alborán estrenó el tema de pop ‘Junto a mi’, que abre una nueva etapa en su trayectoria marcada por la energía y la celebración, y que tiene un ritmo pegadizo que combina con su sensibilidad melódica en la voz.

Calle 24 y el regional mexicano

El artista de regional mexicano Calle 24 lanzó su tema ‘Ay Dieguito’, que destaca por un sonido regional con una instrumental tradicional y una lírica sin censuras en la que el cantante se retrata abiertamente, como anticipo de su próximo álbum.

Kany García ofrece un adelanto de su siguiente disco

La puertorriqueña Kany García ofreció un adelanto de su siguiente disco en forma de colaboración con la cantante mexicana Yuridia. El sencillo ‘La Mala Era Yo’ fusiona elementos de ranchera y pop y aborda el empoderamiento personal y la autorreflexión tras el desamor.

Giulia Be estrena su segundo sencillo del año

La artista brasileña Giulia Be lanzó esta semana su segundo sencillo del año, ‘Girls just Wanna’, inspirado en el tema de Cyndi Lauper de 1983, y que entremezcla pop con música electrónica y matices ‘funk’ que forma parte de un álbum trilingüe en portugués, español e inglés.

La debilidad de ‘El Flaco’ por las mujeres

El cantante mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ estrenó ‘El Rencoroso’, un tema con tono cómico que narra la historia de un hombre y su debilidad por las mujeres, y que se autodefine como «un brindis por todo tipo de mujeres».

Majo Aguilar aborda el desamor y la aceptación

La mexicana Majo Aguilar abordó en su nueva canción ‘Así fue’ los temas del desamor y aceptación con el acompañamiento de una instrumental de música mexicana y arreglos de mariachi, una combinación donde destaca su poderosa voz y que incluye un videoclip de inspiración ‘vintage’.

Potencia y alegría de la mano del DJ Deorro

El productor y artista mexicoestadounidense Deorro presentó el tema ‘Un poquito más’, con ritmos potentes, alegres y vibrantes, y que forma parte de su próximo álbum. La canción irradia energía de principio a fin mediante una base de EDM que emplea elementos de cumbia, y que une la música latina con la intensidad de la electrónica.

Matisse estrena álbum

El trío mexicano Matisse estrenó su octavo álbum de estudio ‘El Ayer’, conformado por once temas donde repasan los momentos más importantes de la banda y de la industria, pero también rinden homenaje a las canciones con las que crecieron. El álbum incluye colaboraciones con los también mexicanos Cristian Castro, Óscar Ortiz o Leonel García.

La vuelta al trap de Brray

El puertorriqueño Brray abrió una nueva puerta de su carrera musical con el lanzamiento de ‘Ca$hi’, un sencillo de trap con influencias de Oriente Medio que también otorga un papel importante a la percusión. El tema marca el regreso del artista al trap y al R&B, y es un anticipo de lo que será su próximo álbum, programado para finales de este año.

Jasiel Núñez se alía con Marca MP

El mexicano Jasiel Núñes se alió con la agrupación de música mexicana Marca MP en su último sencillo ‘Todo es diferente’, en el que honra la música de México, pero con elementos de pop alternativo y una interpretación más personal que explora su ‘yo’ interior.

Los Hermanos Espinosa preparan su nuevo disco

El dúo mexicano Hermanos Espinoza presentó su sencillo ‘Mejores pasos’, un tema motivacional con una instrumental dinámica basada en el acordeón y una batería firme, en el que narran su camino al éxito antes de lanzar su primer álbum de estudio, que lleva por nombre el título de su nueva canción.EFE

hbc/ims/ajs

(foto)