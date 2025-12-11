Petro acusa a Trump de «desinformación» sobre Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, de «desinformación» sobre la lucha contra el narcotráfico en el país suramericano, en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

Más temprano este miércoles, Trump advirtió que Petro «va a meterse en grandes problemas si no espabila» y acusó a Colombia de estar «produciendo un montón de drogas».

«Esa desinformación terrible (…) lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente», dijo Petro durante un consejo de ministros televisado e invitó a Trump a visitar Colombia.

El líder izquierdista ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como «ejecuciones extrajudiciales». La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la CIDH la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense.

Washington asegura que el próximo paso contra los «narcoterroristas» es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano.

Más cercano al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, que a Trump, Petro defiende el diálogo y un gobierno de transición democrático en Venezuela.

Maduro sostiene que la intención real de los ataques estadounidenses en el Caribe, cerca a territorio venezolano es derrocar a su gobierno, más allá de la lucha contra los carteles de drogas.

