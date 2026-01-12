Petro advierte al ELN de acciones militares conjuntas con Venezuela si no sale de ese país

Bogotá, 12 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este lunes que su Gobierno avanzará en acciones conjuntas de tipo militar con Venezuela si la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se suma a la paz y no abandona territorio venezolano.

«Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar», afirmó el mandatario en un largo mensaje publicado en X, en el que insistió en que su Gobierno no negociará mientras esa guerrilla mantenga las economías ilícitas y el reclutamiento de menores.

Petro responsabilizó al ELN de haber destruido un acuerdo previo «a sangre y fuego», en aparente referencia a la suspensión de los diálogos de paz en enero de 2025, cuando el Gobierno los congeló tras acusar a ese grupo de cometer «crímenes de guerra» en la región del Catatumbo, donde enfrentamientos con una disidencia de las FARC dejaron más de 30 muertos.

El presidente sostuvo que las comunidades deben recuperar el control de sus territorios y participar en su transformación social y económica, y afirmó que toda la guerrilla debe trasladarse a Colombia para discutir «zonas de concentración» y «planes de participación ciudadana».

La guerrilla del ELN propuso este lunes debatir un «acuerdo nacional» durante la campaña electoral de este año, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Según el grupo armado, ese acuerdo buscaría enfrentar la crisis política, social y armada del país mediante reformas económicas, ambientales y de participación popular.

El ELN es la segunda mayor organización armada ilegal de Colombia y mantiene desde hace varios años una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros, especialmente en regiones como el Catatumbo, una zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Esa organización ha sostenido diálogos de paz con distintos gobiernos colombianos en las últimas décadas pero todos los intentos han fracasado, incluso el iniciado en noviembre de 2022 con la Administración de Petro, que ha acusado en varias ocasiones a esa guerrilla de abandonar su lucha revolucionaria para dedicarse al narcotráfico.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el grupo contaba hasta mediados del año pasado con unos 6.450 integrantes y cerca del 60 % de su estructura armada opera a ambos lados de la frontera colombo-venezolana, mientras que alrededor del 70 % de su dirección política y militar estaría en territorio venezolano. EFE

pc/nvm