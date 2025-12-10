Petro afirma que Venezuela necesita una «revolución democrática» y no «represiones»

Bogotá, 10 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmo este miércoles que Venezuela necesita una «revolución democrática» y no «represiones ineficientes», al comentar la retención y anulación del pasaporte que sufrió hoy el cardenal Baltazar Porras.

«El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes», manifestó Petro en su cuenta de X, en una inusual crítica al mandatario venezolano.

El pasaporte del cardenal venezolano Baltazar Porras fue «anulado» por funcionarios venezolanos cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, con rumbo a Colombia y destino final España, según informaron a EFE fuentes cercanas al prelado. EFE

