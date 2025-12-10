Petro afirma que Venezuela necesita una «revolución democrática» y no «represiones»

Bogotá, 10 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmo este miércoles que Venezuela necesita una «revolución democrática» y no «represiones ineficientes», al comentar la retención y anulación del pasaporte que sufrió hoy el cardenal Baltazar Porras.

«El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes», manifestó Petro en su cuenta de X, en una inusual crítica al mandatario venezolano.

En ese sentido, sugirió una amnistía general para opositores en vez de aumentar los encarcelamientos e insistió en su idea, expresada anteriormente, de que haya un gobierno amplio de transición para poner fin a la crisis que vive el país petrolero.

«Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas», agregó el mandatario colombiano.

Petro se refirió a la crisis de Venezuela al comentar la noticia de que funcionarios venezolanos anularon el pasaporte al cardenal Porras en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía cuando intentaba tomar un vuelo hacia Colombia para luego viajar a España, según fuentes cercanas al prelado.

«El cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España. Está de regreso a su residencia en Caracas», indicó en su cuenta de X el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo.

El activista recordó que «la retención y/o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales en medio del esquema represivo que se consolidó tras el 28 de julio» de 2024, cuando se celebraron las presidenciales y el mandatario Nicolás Maduro obtuvo una cuestionada reelección, considerada por la mayor coalición opositora como fraudulenta.

El presidente colombiano, que también es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto 82 tripulantes, volvió a rechazar hoy la posibilidad de una intervención militar en Venezuela para propiciar un cambio de régimen.

«La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía», manifestó Petro.

La anulación del pasaporte al cardenal Porras tuvo lugar el mismo día en que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad desde hace 11 meses y no pudo acudir a la ceremonia, aunque se espera que llegue en «unas horas» a Oslo, según confirmó su hija Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre. EFE

