Petro cuestiona circunstancias de accidente de avión militar y la lucha contra las drogas

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Bogotá, 24 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes las circunstancias del accidente de un avión militar Hércules C-130 que dejó 69 muertos y 57 heridos, y la efectividad de la lucha contra las drogas, al vincular el siniestro con las operaciones contra el narcotráfico en el sur del país.

Antes de encabezar un consejo de ministros, Petro y el mando militar hicieron un minuto de silencio en el patio de armas de la Casa de Nariño, el palacio presidencial, en memoria de los fallecidos en el accidente ocurrido el lunes tras despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambas localidades del departamento amazónico de Putumayo.

En la reunión con su gabinete, el mandatario se preguntó por las razones del desplazamiento de los militares que iban a bordo y el contexto en el que operaban en esa región selvática.

«¿Qué estaban haciendo esos muchachos que murieron? ¿Por qué en ese lugar?», planteó Petro, al señalar que los militares cumplían misiones en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico y que se dirigían a tomar un periodo de descanso tras sus operaciones.

Petro señaló que áreas como la frontera de Colombia con Ecuador y otras partes del país, como el departamento de Nariño o la región del Catatumbo, concentran los mayores niveles de producción de cocaína en el mundo y por eso la labor de la fuerza pública en esos territorios está centrada en combatir ese fenómeno.

En ese contexto, afirmó que los militares fallecidos participaban en acciones que, a su juicio, buscan reducir el consumo de drogas en países como Estados Unidos, al tiempo que criticó que «los únicos que mueren son los jóvenes colombianos».

Por eso, el mandatario se preguntó si vale la pena hacer ese esfuerzo en la lucha contra las drogas.

Además, volvió a cuestionar la antigüedad del avión, del que dijo que era una «chatarra», y apuntó, sin aportar evidencias, a ese factor como posible causa del siniestro.

La aeronave, con 43 años de servicio, fue donada a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero según el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Fernando Silva, todavía estaba en condiciones de volar unas 20.000 horas más.

El Comando General de las Fuerzas Militares confirmó este martes que son 69 las víctimas mortales del siniestro aéreo, considerado el más grave de la aviación militar del país.

Según el balance oficial, 61 de los fallecidos eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía.

Durante la noche de este martes, habitantes de Puerto Leguízamo, que ayer ayudaron a rescatar a los heridos después de que la aeronave se precipitara a tierra, hicieron una velatón en homenaje a las víctimas. EFE

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