Petro denuncia el intento de secuestro de senador oficialista en el suroeste de Colombia

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(Actualiza con nuevos detalles del presidente Petro en X)

Bogotá, 19 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que el senador Alexander López, del partido oficialista Pacto Histórico, fue víctima de un intento de secuestro, sin precisar inicialmente más detalles sobre lo ocurrido.

«Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. Espero noticias de la Policía más analíticas porque hasta ahora suceden los hechos», dijo el mandatario durante una intervención en un encuentro con jóvenes realizado en Bogotá.

El anuncio de Petro se produjo mientras hablaba sobre el clima de violencia política en el país y hacía referencia a las amenazas y ataques contra dirigentes y líderes sociales en medio del actual escenario electoral.

Posteriormente, López confirmó a la emisora Blu Radio que el hecho se registró en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, en el suroeste del país, cuando hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las FARC, dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema de seguridad.

Según el senador, el ataque fue dirigido contra el vehículo blindado que habitualmente utiliza, aunque en ese momento él se desplazaba en otra camioneta perteneciente al esquema del senador Kevin Gómez, circunstancia que evitó que resultara herido.

Más tarde, Petro aseguró en la red social X que el vehículo blindado de López «fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon».

El mandatario añadió que el senador había cambiado de vehículo desde el inicio del trayecto y se movilizaba unos metros más adelante cuando ocurrió el ataque. Además, afirmó que el carro del alcalde del municipio Santander de Quilichao también fue atacado y que ambos habían salido del mismo lugar.

Petro señaló igualmente que el ataque ocurrió cerca de un punto donde, según dijo, el mismo grupo armado perpetró atentados con explosivos en los que murieron 21 civiles a finales de abril pasado, y cuestionó la ausencia de presencia permanente de la fuerza pública en ese corredor vial.

«La Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones», escribió el jefe de Estado.

El congresista señaló además que tras el ataque continuó su desplazamiento hacia Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Hasta el momento, ni la Policía ni las Fuerzas Militares han entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables o las circunstancias del ataque.

El hecho se conoce en un contexto de deterioro de la seguridad en varias regiones del suroeste colombiano, donde operan grupos disidentes de las FARC dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. EFE

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