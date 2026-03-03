Petro dice que la exportación de cocaína es «cada vez más ecuatoriana»

1 minuto

Bogotá, 3 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la exportación de cocaína «es cada vez más ecuatoriana» y señaló que el mandatario de ese país, Daniel Noboa, debe reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos para frenar la salida de cargamentos ilegales, en medio de la guerra comercial en la que están ambos países.

«He ordenado poner un radar moderno en (el municipio colombiano de) Ipiales para el rastreo de naves ilegales», manifestó Petro en su cuenta de X, en alusión a medidas para fortalecer el control aéreo en la frontera de 580 kilómetros que comparte con Ecuador.

Ecuador impuso inicialmente un arancel del 30 % a las importaciones colombianas y este fin de semana el Servicio Nacional de Aduana (Senae) elevó esa tasa al 50 %, medida que entró el pasado lunes en vigor y que forma parte de una guerra comercial desatada por Quito con el argumento de presionar a Colombia para que refuerce la seguridad fronteriza frente al narcotráfico. EFE

