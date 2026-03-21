Petro dice que las Naciones Unidas «ya no sirven» pues no pueden evitar conflictos armados

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que las Naciones Unidas «ya no sirven», pues no están cumpliendo su función de evitar los conflictos armados y advirtió sobre el riesgo de un debilitamiento del sistema multilateral.

«Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (…) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven», dijo Petro durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África que se celebra en Bogotá.

Petro no estuvo presente en la apertura del encuentro, pero acudió posteriormente al inicio de las intervenciones de los jefes de Estado. EFE

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