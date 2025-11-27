Petro expresa su apoyo a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental

Bogotá, 27 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió este jueves con el ministro delegado para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Zrug, a quien expresó su apoyo a la celebración de un referéndum de autodeterminación en ese territorio.

«Nosotros desde hace décadas apoyamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que los pueblos escogen libremente su camino y no se los imponen fuerzas extranjeras», dijo Petro en una declaración junto con Zrug tras la reunión que mantuvieron en la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano.

En ese sentido, el mandatario señaló que todavía lucha por su descolonización el Sáhara Occidental, antigua colonia española controlada en un 80 % por Marruecos tras la llamada Marcha Verde que comenzó el 6 de noviembre de 1975, sin que la ONU haya reconocido soberanía.

«Aquí la descolonización pasa por un control que Marruecos tiene ilegítimamente sobre su país, que quiere expresarse en consulta y no le dejan para ser república independiente», manifestó Petro, quien añadió que «Colombia apoya sin temor, sin miedo esta reivindicación».

El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó la misión de Naciones Unidas en este «territorio no autónomo pendiente de descolonización» hasta el 31 de octubre de 2026 para que se mantengan negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo la libre determinación del pueblo saharaui.

Petro añadió que, a partir de enero próximo, cuando Colombia asuma un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, insistirá en la celebración del referéndum saharaui.

«Cuando estemos en el Consejo de Seguridad dentro unos días, en contra de ciertas posiciones que atacan la decisión de la plenaria y mayoritaria de las Naciones Unidas que busca que se realice ese referéndum, nosotros estaremos en opción y ayudaremos a que se realice desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», indicó.

Igualmente señaló que «Colombia no importará fosfatos de marca marroquí que se han extraído de una nación que no les pertenece», en referencia al Sáhara Occidental, y añadió: «Esa posición la mantenemos y lucharemos para que se convierta en norma mundial».

Petro abogó además por otros pueblos que actualmente no tienen un Estado propio, entre los que mencionó a Palestina, los kurdos, la República Saharaui «y otras naciones que aún merecen ese derecho».

El 10 de agosto de 2022, tres días después de que Petro asumiera la Presidencia, el Gobierno colombiano restableció las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que habían estado congeladas desde 2001, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana las suspendió.

Ambos países habían iniciado esos vínculos en 1985, durante la administración de Belisario Betancur. EFE

