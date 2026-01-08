Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos

1 minuto

Bogotá, 7 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, conversó hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

«Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca», dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. EFE

joc/jga/sbb

(foto)(video)