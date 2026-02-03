Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones

Washington, 3 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este martes haberle pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario.

«No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras», declaró Petro en una rueda de prensa, en la que sí precisó que le dijo a Trump que no se puede «actuar bajo chantajes». EFE

