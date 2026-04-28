Petro pide investigar si explosivos del atentado en la Panamericana llegaron desde Ecuador

3 minutos

Bogotá, 27 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca (suroeste), que dejó 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador.

«Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador», dijo Petro en una alocución televisada.

La orden de Petro se produce en un momento de crisis en las relaciones con Ecuador, que comenzó con una imposición de aranceles a los productos colombianos ordenada por el presidente de ese país, Daniel Noboa, con el argumento de que Colombia no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera común.

Colombia respondió a la guerra arancelaria, que se agravó por otras diferencias luego de que Petro calificara como «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y acusara al Gobierno de Noboa de «dejarlo morir de hambre», lo que fue rechazado por el mandatario de ese país.

Por esas desavenencias los dos gobiernos llamaron a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito, a lo que se sumó otro rifirrafe cuando Noboa aseguró en una entrevista que durante una visita que Petro hizo a la ciudad Manta, en mayo de 2025, se reunió con un grupo de personas algunas de las cuales supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito.

A esa declaración, Petro respondió con el anuncio de una demanda penal contra Noboa.

En su alocución de esta noche, Petro advirtió que con atentados como el del Cauca, atribuido por el Ejército a una de las disidencias de las FARC, lo que buscan los narcotraficantes es sabotear las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

«Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo y usan sus frentes narcotraficantes. Es una hipótesis a confirmar pero cada vez más estrecha», afirmó.

Petro añadió que, según esa hipótesis, los grupos armados han cambiado sus objetivos y ahora atacan a civiles, como las víctimas del atentado del sábado.

El mandatario aseguró que disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia «obedecen a la junta del narcotráfico».

«No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador», reiteró. EFE

enb/joc/seo

(foto)(video)