Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar narcos

1 minuto

Bogotá, 3 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que los ejércitos de Venezuela y de su país enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están «arrodillados al narcotráfico, sean derrotados». EFE

