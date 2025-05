Petro propone firmar «un papelito» que ponga fin a «cien años de soledad» en Colombia

Bogotá, 1 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó este jueves a sus opositores y contradictores políticos, así como a los jefes de los grupos armados ilegales, a firmar «un papelito» que ponga fin a los «cien años de soledad», como denomina al eterno conflicto en que vive el país.

Petro incluyó en su llamamiento a los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y César Gaviria; al presidente del Senado, Efraín Cepeda, al que acusa de torpedear sus reformas en el Congreso, y a jefes de algunos grupos guerrilleros y paramilitares en un acalorado discurso que dio ante una multitud reunida en Bogotá con motivo del Día del Trabajo.

«Cien años de soledad deben terminar, señor César Gaviria, señor Andrés Pastrana, señor Álvaro Uribe Vélez, señor Santos (…) no porque seamos muy importantes, césares de la patria decían antes, no», manifestó el mandatario.

Petro añadió: «Pero a mí sí me gustaría que firmáramos un papelito simple. Se acaban hoy los 100 años de soledad de la República de Colombia, firmado Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro, presidentes del siglo XXI de Colombia».

El mismo mensaje envió el mandatario colombiano a los «senadores y senadoras de Colombia», a los que acusa de oponerse a sus reformas, entre ellas la laboral, que fue hundida en el Congreso y por lo cual insiste en la convocatoria por el Senado de una consulta popular para aprobar doce cambios en las relaciones de trabajo en el país.

«La suerte está echada y está a favor del pueblo. No arriamos las banderas», dijo Petro ante la multitud.

El presidente explicó que «simplemente hay que aceptar que el Congreso de Colombia le obedece al pueblo de Colombia» al referirse a la petición que hizo a la cámara alta de que convoque la consulta popular.

Petro también mencionó a Eliécer Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a Jobanis Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que se hacen llamar Autodefensas Gatanistas de Colombia (AGC).

«Señor Antonio García, que vio o estudió al sacerdote católico Camilo Torres Restrepo (que dejó la sotana para sumarse al ELN); señor ‘Chiquito’, señores, de todas esas siglas que se han inventado», dijo Petro en su invitación a poner fin al conflicto por el que «hemos vivido matándonos entre nosotros por pendejadas o por cosas grandes».

Petro, que no puede buscar un segundo mandato porque no lo permite la Constitución, descartó la posibilidad de reformarla con ese fin, como han propuesto algunos de sus más cercanos colaboradores.

«Después de la consulta y pasado ya la gente determinará si vota o no vota. Y para pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré», dijo, pero aclaró entre risas: «Si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. Me sacrifico». concluyó el primer presidente de izquierda en Colombia. EFE

