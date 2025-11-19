Petro resta importancia a amenaza de jefe guerrillero por muerte de menores en bombardeos

2 minutos

Bogotá, 19 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, restó importancia este miércoles a las amenazas del hombre más buscado del país, el jefe guerrillero Néstor Gregorio Vera, por los bombardeos en los que murieron al menos 12 menores de edad reclutados por ese grupo y dijo que no hay diferencias entre esa intimidación y la persecución de la derecha.

«Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024», dijo en su cuenta de X Petro, que ha asumido la responsabilidad por los bombardeos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

En un video difundido anoche en redes sociales, Vera, alias Iván Mordisco, jefe del EMC y el hombre más buscado de Colombia, amenazó al Gobierno colombiano por los bombardeos y la muerte de menores reclutados a la fuerza por ese grupo.

«Las FARC evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadores», dijo Mordisco en el video, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada.

También sostuvo que los recientes bombardeos responden a una supuesta «complacencia con los gringos sedientos de sangre de niños colombianos».

Petro respondió que Mordisco y su grupo venden cocaína a «Alirio Zarate, alias ‘el Runcho'», de quien dijo que «no es la clase obrera», como alega el jefe guerrillero.

Según el presidente, «para él trabaja (Mordisco) y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes».

El mandatario añadió que la actitud del jefe de la principal disidencia de las FARC es comparable a la oposición de derechas, que tachó de «mafiosa».

«También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa», concluyó.

Mordisco acusó al Gobierno de Petro de «hipocresía» por cuestionar los ataques de Israel en Gaza y de Estados Unidos en el Caribe contra lanchas supuestamente cargadas con drogas, mientras, según él, ejecuta acciones letales en zonas remotas del país como Guaviare y Arauca.

El jefe guerrillero acusó a Petro, de «declarar la guerra contra las FARC», de perseguir a líderes sociales y de gobernar «con la derecha», pese a liderar un gobierno de izquierdas. EFE

joc/mr