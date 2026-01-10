Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia

Colombia y Estados Unidos acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla del ELN, mientras el criminal colombiano más buscado convocó a una cumbre de rebeldes para combatir a Washington.

En su primera llamada telefónica, los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Sus declaraciones se dieron al día siguiente de la conversación, en la que los mandatarios bajaron el tono tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de posibles acciones militares en Colombia.

En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump a la Casa Blanca.

Horas después el dirigente rebelde más buscado del país, alias Iván Mordisco, convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas, entre ellas el ELN, en defensa de «la hermana» Venezuela.

«Hoy miramos al mismo enemigo», dijo en un mensaje de video el jefe de la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz en 2016.

– Rol protagónico –

Petro intenta asumir un rol protagónico en la región. Su gobierno afirmó en un comunicado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará a Petro en el palacio de gobierno de Bogotá, sin precisar una fecha.

El mandatario colombiano informó a Trump sobre la visita de Rodríguez a la capital de Colombia y se ofreció como un «mediador» en las comunicaciones entre Washington y Caracas, según dijo Benedetti a medios. Además, reafirmó que Colombia reconoce a la sucesora de Maduro como mandataria interina.

Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de «alivio» y «tranquilidad» después de la llamada, «pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos», dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.

La «palabra clave» es «cautela», añadió.

– «Borrón y cuenta nueva» –

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para «golpear duro al ELN» porque los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» para esquivar a la fuerza pública colombiana.

Por eso, es necesario que «también sean atacados en la retaguardia» en Venezuela.

Una acción militar de Estados Unidos amenaza seriamente al ELN, organización fundada hace seis décadas.

Tiene una «larguísima experiencia en lucha guerrillera sobre el terreno», dijo a la AFP Carlos Velandia, excomandante del ELN y actual analista del conflicto.

Pero «nada tienen que hacer en una guerra tecnológica» como la que podrían librar los estadounidenses.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio para responder a «las amenazas de intervención de Trump».

Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla tras su llegada al poder en 2022.

Los acercamientos quedaron sepultados tras una ofensiva de los rebeldes contra disidentes de las FARC en la región fronteriza del Catatumbo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados hace un año.

Petro había convocado el miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería «bien» llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Ambos mandatarios han chocado repetidamente en temas como narcotráfico. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Ahora, con miras al encuentro en la Casa Blanca, abordarán temas «espinosos y difíciles, pero dentro del marco de la democracia», añadió el vicecanciller Jaramillo.

El principal «desafío», agregó, es «mantener un buen diálogo», para lo cual es necesario hacer un «borrón y cuenta nueva».

