Petrobras batió un récord de producción de petróleo en 2025

Petrobras alcanzó en 2025 su récord de producción de petróleo, con un incremento del 11% respecto del año anterior, informó este viernes la petrolera estatal de Brasil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregona que el mundo planifique una salida de los combustibles fósiles, pero recibe críticas de ambientalistas por su impulso a la explotación de hidrocarburos en su país, uno de los diez mayores productores globales.

La gigante Petrobras generó 2,4 millones de barriles por día en 2025, mejorando sus propias metas y superando «récords anuales históricos registrados a lo largo de una trayectoria de más de 70 años», según una nota de la empresa.

La compañía mantiene desde hace décadas una tendencia creciente en sus volúmenes de producción.

La producción total de petróleo y gas natural creció un 11% respecto de 2024, hasta alcanzar los 2,99 millones de barriles de petróleo equivalente por día (esta medida incluye ambas fuentes de energía).

El 82% de la producción de Petrobras proviene hoy de la explotación pre-sal, que extrae hidrocarburos entre gruesas capas de sal en las profundidades marinas.

La empresa proyecta expandir sus «fronteras de exploración» con un polémico megaproyecto en el Margen Ecuatorial, un área marítima cerca de las costas de la Amazonía.

Tras años de discusión, Petrobras recibió en octubre una licencia de la autoridad pública ambiental para empezar las perforaciones, en medio de críticas de ambientalistas.

Lula ha impulsado el proyecto bajo el argumento de que se necesita el dinero del petróleo para financiar la transición energética.

Al mismo tiempo, el mandatario de izquierda defendió en noviembre, durante la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém, que el mundo diseñe una «hoja de ruta» para salir de los combustibles fósiles.

