Petrobras renuncia a su derecho de asumir el control de la petroquímica Braskem

Río de Janeiro, 12 feb (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras anunció este jueves que se abstendrá de ejercer su derecho preferencial de asumir el control de Braskem, la mayor petroquímica de América Latina y sexta más grande del mundo, tras la decisión de su socia Novonor de vender su participación mayoritaria.

La estatal brasileña anunció en un comunicado enviado al mercado que su Consejo de Administración decidió no intervenir en las negociaciones que realiza Novonor para vender su parte en Braskem al fondo de inversiones Shine.

Petrobras, como propietaria de cerca del 47 % de Braskem, puede ejercer el derecho de preferencia para comprar la parte de su socia en caso de que Novonor, controladora de la petroquímica con el 50,1 %, transfiera todas o parte de sus acciones para cualquier interesado.

Con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, Braskem es la sexta mayor petroquímica del mundo y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América.

Novonor, nombre asumido por la antigua Odebrecht y que está en un proceso de recuperación judicial para evitar la quiebra, intenta vender su participación en Braskem desde hace varios años ante la crisis financiera que sufre por los juicios por corrupción en los que el grupo fue condenado en diferentes países.

El grupo anunció en diciembre que llegó a un acuerdo con Shine para venderle su participación en Braskem a cambio de que el fondo de inversiones asuma las deudas de la petroquímica.

Petrobras informó que tampoco ejercerá el derecho que tiene de venderle su participación en Braskem al grupo que adquirirá las acciones de Novonor, por lo que pretende mantenerse como socio minoritario.

Además de socia, Petrobras es la principal abastecedora del crudo procesado por Braskem y recientemente renovó por 11 años el acuerdo para suministrarle materia prima. EFE

