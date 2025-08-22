The Swiss voice in the world since 1935

PIB de Perú sube 3,3 % en primer semestre de 2025 con impulso de transporte y construcción

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Lima, 22 ago (EFE).- El Producto Interno Bruto (PIB) de Perú creció un 3,3 % en el primer semestre del 2025, debido al impulso de sectores como transporte y almacenamiento en un 6,2 %, así como de construcción en un 5,2 %, según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado este viernes.

Otros sectores que destacaron en el primer semestre del año fueron pesca y agricultura, que subieron un 4,4 %, administración pública y defensa (4,3 %) y servicios prestados a las empresas (3,7 %).

Por su parte, el único sector que mostró un retroceso fue telecomunicaciones y otros servicios de información, que cayó el -0,7 % en el primer semestre, respecto al mismo periodo del 2024.

El reporte del INEI también detalló que el PIB en el segundo trimestre del año (abril-mayo-junio) creció un 2,8 %, respecto al mismo trimestre del año pasado, con una mayor expansión de la inversión privada (9,8 %) y del consumo final total, que incluye el del Gobierno y de las familias, en un 3 %.

Además, este incremento trimestral se presentó en un escenario de mayor crecimiento del valor agregado de las actividades de transformación (3 %) y servicios (2,8 %) respecto a las actividades extractivas (1,3 %).

El INEI explicó que el gasto de consumo final privado real aumentó en un 2,9 %, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de consumo final privado nominal representó el 60,9 % del PIB al sumar 181.320 millones de soles (51.600 millones de dólares).

Gasto de consumo público sube el 3,7 %

A su vez, el gasto de consumo final del Ejecutivo fue un 7 % mayor respecto al mismo periodo del 2024, por el alza del consumo en Administración Pública y Defensa (3,8 %), Educación Pública (4 %) y Salud Pública (2,7 %).

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo creció el 7,8 %, en relación al mismo trimestre del año anterior, debido al incremento de la construcción (4,8 %) y las mayores compras de maquinaria y equipo (13,1 %).

La inversión privada creció el 9,8 % por la mayor ejecución de obras residenciales y no residenciales; y la inversión minera aumentó en términos nominales en 8,8 % debido a las mayores inversiones en infraestructura (26,9 %), exploración (12,8 %), planta y beneficio (8,0 %), y desarrollo y preparación (1,2 %).

En tanto, la inversión pública creció el 3,2 % por la mayor inversión del Gobierno en general en proyectos asociados a la construcción de infraestructura vial, instalaciones médicas y otras estructuras diversas.

Con relación al comercio internacional, en el segundo trimestre del año, las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 2,7 %, mientras que las importaciones lo hicieron en un 13,9 %.

Caex extracción de petróleo y gas

Sobre el resultado del PIB por actividad económica, la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos aumentó en el segundo semestre un 0,6 % debido a una mayor producción de minerales y servicios conexos (1,5 %); aunque hubo una menor extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos (-4,7 %).

Igualmente, la actividad de electricidad, gas y agua creció el 2,1 % por el aumento de la producción del subsector de electricidad y gas (2,8 %), pero, en contraste, se redujo al subsector de agua (-1,2 %).

En el segundo trimestre del año hubo dos sectores que reportaron caídas y que fueron telecomunicaciones y otros servicios de información, con un descenso del -1,2 %, así como los servicios financieros, seguros y pensiones, que se retrotrajeron en un 0,3 %.EFE

mmr/pbc/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR