Piden soluciones sostenibles para llevar agua a 166 millones de personas en Latinoamérica

Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- Expertos hicieron este miércoles un llamado urgente para impulsar “soluciones perdurables y sostenibles” que aseguren el acceso universal al agua potable y al saneamiento en Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil asociada a la falta de este recurso, al que todavía no tienen acceso 166 millones de personas.

El llamado abrió el Foro Regional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Comayagua, región central de Honduras, organizado por World Vision con delegaciones de diez países de la región.

“Necesitamos encontrar soluciones perdurables y sostenibles que garanticen el acceso universal al agua, saneamiento e higiene para todo niño y niña en Latinoamérica y el Caribe”, expresó el líder regional de la organización, Joao Diniz, en la apertura del encuentro, al que asistió la designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras, Diana Herrera.

Diniz afirmó a EFE que la región se encuentra en una “carrera contra el tiempo” para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la ONU, que plantea garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento.

Con 1.422 días restantes para el cumplimiento de la Agenda 2030, advirtió que la “inacción” supone “condenar” a millones de niños a daños “irreversibles” en su salud y desarrollo si no se les garantiza agua limpia en sus hogares.

Aunque Latinoamérica y el Caribe cuentan con “las reservas de agua dulce más importantes del planeta”, miles de familias se ven obligadas a migrar por la falta de acceso al recurso, señaló Diniz, quien calificó de “cruda realidad” que 166 millones de personas en la región no dispongan de agua “digna y segura”.

La niñez sigue siendo la más afectada por la falta de agua segura y saneamiento adecuado, una situación que, a su juicio, requiere un compromiso “político y financiero más firme” de los Estados y sus socios.

“Cada día 1.000 niños y niñas mueren en todo el mundo producto de enfermedades prevenibles que son ocasionadas por falta de acceso a agua, saneamiento e higiene”, subrayó.

Falta de agua y saneamiento lastra la salud y la educación

Por su parte, el director de la Fundación We Are Water, Carlos Garriga, advirtió que garantizar el acceso al agua y al saneamiento es un desafío que afecta con especial dureza a América Latina y exige acciones inmediatas y coordinadas.

«La falta de acceso al agua y saneamiento no es únicamente lo que significa la literalidad de sus palabras, sino todas las afectaciones que tienen en la salud y la educación”, afirmó Garriga a EFE.

Señaló que la carencia de letrinas y de espacios seguros para la higiene menstrual figura entre las principales causas de abandono escolar de las niñas y que, en muchos casos, la tarea de acarrear agua recae en mujeres y menores, quienes recorren largas distancias que impactan en su rendimiento académico.

“Si no hay un grifo del que puedas beber, se compromete el acceso a la educación y las posibilidades de que una comunidad pueda crecer”, enfatizó.

Garriga sostuvo que la crisis de agua potable requiere una respuesta articulada entre gobiernos, sector privado, organismos multilaterales y sociedad civil para no poner en riesgo el cumplimiento de los ODS.

“El acceso al agua y al saneamiento nos atañe a todos”, enfatizó, al señalar que sin garantizar primero este derecho básico será “imposible” alcanzar las metas de la Agenda 2030.

En el marco del foro, World Vision presentó la plataforma estratégica “Aqua Nexus”, que contará con un fondo inicial de 50 millones de dólares para transformar el acceso a agua, saneamiento e higiene en los contextos más críticos del continente. EFE

