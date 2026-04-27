Piratas secuestran en la costa somalí un carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves

3 minutos

Nairobi, 27 abr (EFE).- Un grupo de piratas secuestró frente a las costas de Somalia un buque carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves, que se dirigía desde Suez (Egipto) a Mombasa (Kenia), informó este lunes la compañía de seguridad marítima británica Ambrey.

El incidente ocurrió este domingo a unas 48,8 millas náuticas (unos 90 kilómetros) al sur de la ciudad somalí de Eyl (noreste) y fue notificado a la Policía Marítima de Puntlandia (PMPF), estado semiautónomo somalí en el que se encuentra este territorio, según un comunicado de la firma británica.

«Todos los miembros de la tripulación se reunieron en el puente, excepto dos mecánicos que permanecieron en la sala de máquinas», añadió la entidad.

Ambrey también indicó que los datos del Sistema de Identificación Automática (AIS) mostraron que el buque navegaba hacia el sur a lo largo de la costa somalí cuando su señal dejó de transmitir a las 14:49 GMT, aproximadamente a 13 millas náuticas (24 kilómetros) de la costa del distrito somalí de Godobjiran.

La señal volvió a las 18:05 GMT, y mostró que el buque continuaba su rumbo hacia el sur y se encontraba aproximadamente a 2,6 millas náuticas (4,8 kilómetros) de la costa somalí.

Por su parte, la entidad Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), de la Marina británica, informó sobre un incidente el mismo domingo que afectó a un carguero a unas seis millas náuticas (unos 11 kilómetros) de la ciudad somalí de Garacad (noreste).

Un grupo de «personas no autorizadas» se apoderaron del buque y lo trasladaron a aguas territoriales, según publicó la UKMTO en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles.

«Debido al aumento de la amenaza de posible actividad de grupos de acción pirata, se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen cualquier actividad sospechosa a UKMTO mientras las autoridades investigan», añadió la agencia.

Medios locales citaron a la firma de inteligencia marítima Vanguard, que detalló que la tripulación del carguero incluye a dos ciudadanos indios y a trece sirios, e identifició al buque bajo el nombre de Sward.

La piratería frente a las costas somalíes había disminuido significativamente durante la última década gracias a las patrullas internacionales y a la mejora de las medidas de seguridad.

Sin embargo, en los últimos años han resurgido los ataques, a menudo dirigidos contra buques pesqueros y mercantes, lo que suscita temores a una reaparición del problema en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La Guardia Costera de la Policía de Somalia informó este sábado de que recibió información sobre el posible secuestro de un petroleo por parte de piratas en aguas también de Puntlandia, un incidente bajo investigación. EFE

pmc/pa/ajs