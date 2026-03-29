Pizzaballa dice que quiere aprovechar lo ocurrido para que se garantice derecho a rezo

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Jerusalén, 29 mar (EFE).- El patriarca latino (católico) de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, indicó este domingo, después de que la policía israelí le impidiera llegar al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, que quiere aprovechar lo ocurrido para que se preserve el derecho al rezo, «respetando la seguridad de todos».

«Es cierto que la policía había dicho que las órdenes del comando interno impedían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, pero no habíamos solicitado nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro», explicó en declaraciones recogidas por la cadena italiana TV2000.

El cardenal también quiso dejar claro que el incidente se desarrolló «sin enfrentamientos» y que lo trataron de forma educada.

«No hubo enfrentamientos; todo se desarrolló de manera muy cortés», agregó.

Asimismo, indicó que, entiende que se deba garantizar la seguridad en plena guerra, pero también el rezo de cara a la llegada de la celebración de Semana Santa.

Los agentes de policía israelíes impidieron esta mañana el acceso de Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, a la iglesia del Santo Sepulcro.

Según el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, ambos se dirigían de forma privada al templo, «sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que las «fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus cultos en el lugar sagrado durante los próximos días».

Según el mandatario, Irán ha atacado «repetidamente» los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas, aludiendo a la caída de restos de la intercepción de un misil en el barrio judío, a escasos 400 metros de la Explanada de las Mezquitas o el Muro de las Lamentaciones.

Sin embargo, no existen indicios hasta el momento de que estos lugares (entre ellos la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del islam) fueran el objetivo específico de los misiles disparados por Irán. EFE

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