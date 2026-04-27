Planas: Bruselas «se equivoca» al no prever más fondos para redistribuir apoyo a renta

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Luxemburgo, 27 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que España «está de acuerdo» con la redistribución de las ayudas agrícolas que plantea Bruselas para apoyar a los productores profesionales, específicamente a las medianas y pequeñas explotaciones, pero alertó de que ello no podrá hacerse si se produce un recorte de los fondos en la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027.

«Atención, no hay que confundir focalización con menos fondos. Y ahí es donde yo creo que la Comisión se equivoca. Necesitamos los mismos fondos al menos que en el periodo anterior para llevar a cabo esa tarea», alertó Planas a su llegada y durante el debate celebrado en un Consejo de ministros europeos de Agricultura en Luxemburgo.

«La Comisión Europea ha propuesto hacer selectivo ese apoyo y dedicarlo básicamente a los agricultores medianos y pequeños y, en particular, a los agricultores profesionales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese enfoque. De hecho, lo hemos aplicado ya en España a través del plan estratégico 2023-2027 con el pago redistributivo, y con el (…) límite del pago de ayudas», dijo Planas.

En ese contexto, indicó que en España esa medida «ha tenido una experiencia (…) positiva» y que ahora «tenemos un 50% de los perceptores que han cobrado más que en el periodo anterior y un 22% que han cobrado igual».

El ministro subrayó, por otra parte, que el debate de hoy «no nos debe hacer olvidar que aún continúa pendiente la gran decisión del Consejo Europeo sobre la estructura y (…) los fondos que la agricultura y la ganadería necesitan del apoyo de la PAC».

Consideró que los últimos datos revelan que «nos ha ido bien» con la PAC actual, que «ha estado bien instrumentada» en ese sentido y añadió que ahora se está luchando «por tener una nueva PAC en la cual dispongamos de fondos y de estructura para aplicarla bien».

Los ministros debatirán este lunes las propuestas de la PAC posteriores a 2027, en particular sobre cómo orientar mejor las ayudas a los agricultores para garantizar una distribución equitativa, mantener la viabilidad de las explotaciones y reforzar la competitividad del sector.

El debate se produce en el contexto de las negociaciones sobre la futura PAC y el próximo marco presupuestario plurianual 2028-2034.

El Consejo ya ha dejado claro en anteriores reuniones que quiere orientar mejor las ayudas a la renta de los agricultores activos que contribuyen a la seguridad alimentaria.

El objetivo es crear un sistema de apoyo a los ingresos más específico y eficaz, que permita a los Estados miembros priorizar el apoyo a quienes más lo necesitan, en particular a las pequeñas y medianas explotaciones y de grupos específicos de explotaciones, como las que se encuentran en zonas con dificultades naturales, los jóvenes agricultores, las mujeres y las explotaciones familiares.

Los fondos propuestos para la PAC correspondientes al periodo 2028-2034 ascienden a 300.000 millones de euros, de los que 293.700 millones corresponderían a ayudas a la renta y 6.300 millones se dedicarían a posibles crisis, un 20 % menos que en el periodo actual según alertan los productores. EFE

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