Planas confía en que la UE de luz verde esta semana a la firma del acuerdo con Mercosur

Bruselas, 7 ene (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este miércoles que confía en que la Unión Europea (UE) logre esta semana la mayoría necesaria para dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, especialmente por las declaraciones de los últimos días desde Italia, que junto con Francia suponía el principal bloqueo.

A su salida de una reunión extraordinaria de ministros europeos de Agricultura convocada por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones del sector, Planas expresó su confianza en «abrir el camino a la rúbrica» del acuerdo con Mercosur.

«Entiendo de las palabras del ministro italiano, Francesco Lollobrigida, como las de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que Italia va a dar un paso adelante. Y esto significa que esperamos que esta misma semana (…) se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur», dijo el ministro.

Insistió en que ese acuerdo «es un paso muy importante», ya que son «casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico» y consideró que «lo ocurrido en los últimos días da un mayor valor si cabe a este gran acuerdo comercial, que es (….) estratégico» y que «nos da también un horizonte de futuro en relación con la producción alimentaria y nuestras exportaciones».

Los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la UE tienen previsto votar sobre el acuerdo con Mercosur el próximo viernes, con la idea de que la firma del mismo pueda tener lugar la semana que viene.

El pasado diciembre, coincidiendo con una cumbre europea, los Estados miembros descartaron que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia.

En su lugar, se mencionó el próximo 12 de enero para celebrar la rúbrica en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Por otra parte, Planas calificó hoy de «progreso» las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea para ayudar a los agricultores a través de la PAC en el próximo marco presupuestario 2028-2034, incluida la idea de avanzar la liquidez de los productores con aproximadamente 45.000 millones de euros.

En ese sentido, dijo que para España es «un avance interesante importante», pero subrayó que «la discusión no ha concluido» y que «queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista de la discusión presupuestaria de la política agrícola».

FERTILIZANTES

Según Bruselas, pese a que los precios de los fertilizantes se han estabilizado, siguen siendo aproximadamente un 60 % más altos que en 2020. Para ayudar a los productores, ahora la Comisión ha propuesto suspender temporalmente los aranceles de nación más favorecida sobre la amonia y la urea y, cuando sea necesario, sobre otros fertilizantes.

Planas dijo que, sumado a las medidas para modificar la aplicación de la tasa de carbono en frontera para los fertilizantes, «supondrá una reducción notable del precio» y además hacer «un seguimiento».

FITOSANITARIOS

El ministro valoró también la intención del Ejecutivo comunitario de avanzar en la «reciprocidad» en las normas comerciales aplicables a los productos fitosanitarios, una demanda de España desde hace años.

«La Comisión ha asumido el reto y está dispuesta a hacerlo en varias fases», empezando por la revisión vinculada a productos químicos muy peligrosos, dijo Planas, que calificó esa decisión de «elemento importante de avance». EFE

