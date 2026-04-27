Planas insta a Bruselas a presentar un plan para el «buen uso» de los fertilizantes

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Luxemburgo, 27 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, instó este lunes a la Comisión Europea a presentar «cuanto antes» su plan de fertilizantes ante la crisis en Oriente Medio, que debería incluir elementos para garantizar «el buen uso» de estos, así como un seguimiento de precios e impulsar alternativas a los fertilizantes químicos.

«Por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente el 40% de la urea y el 30% del nitrógeno que necesitamos, particularmente el amoníaco», explicó el ministro a su llegada al encuentro de ministros europeos del ramo en Luxemburgo.

Por ello, Planas urgió al Ejecutivo europeo a presentar «cuanto antes», durante el próximo mes de mayo, su plan de fertilizantes que asegure el abastecimiento de estos productos esenciales para los agricultores.

Según el ministro, este plan debería incluir mecanismos para «mejorar la utilización de los mismos», ya sea a través de técnicas de agricultura regenerativa «o simplemente el buen uso de los fertilizantes».

«Tenemos que utilizarlos en el momento y en la dosis necesaria. Eso nos permite, nos permitirá, sin duda hacer algún ahorro», apuntó.

Del mismo modo, también pidió que la Comisión haga «un seguimiento de cómo están los precios» teniendo en cuenta las diferentes situaciones en las que se encuentra cada Estado miembro.

Por otro lado, Planas hizo un llamamiento a «investigar y trabajar en las fuentes alternativas», como por ejemplo los derivados de la ganadería – el abono natural.

Sin embargo, añadió, «no es sencillo y además, probablemente los nutrientes son, en cuantía, muy inferiores a los fertilizantes químicos».

Finalmente, el ministro español señaló que también se deben revisar «aspectos de política aduanera que pueden afectar de algún modo al tema de los fertilizantes».

El Gobierno de España aprobó un paquete de ayudas para agricultores en el contexto de la guerra en Oriente Medio, de los cuales 500 millones de euros se destinarán a mitigar el efecto del sobrecoste de los fertilizantes. EFE

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