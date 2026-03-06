Planet retendrá por 96 horas fotos satelitales de países del Golfo atacados

Planet Labs PBC, un proveedor líder de imágenes satelitales de alta resolución, anunció el viernes que retendrá durante 96 horas las imágenes de los Estados del Golfo que sean blanco de ataques con drones iraníes.

Las imágenes producidas por esta empresa con sede en California suelen estar disponibles casi de inmediato para sus clientes, entre los que se encuentra AFP, así como otros medios de comunicación, empresas e investigadores.

La firma señaló en un mensaje a sus clientes que la medida era «temporal» y obedece a su «compromiso con prácticas responsables de uso de datos y con la seguridad del personal» desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Planet Labs no precisó si había actuado a petición de las autoridades estadounidenses. Las imágenes de Irán no están incluidas en la determinación.

«Todas las imágenes nuevas recogidas sobre los Estados del Golfo y las zonas de conflicto adyacentes (sin incluir Irán) estarán sujetas a un retraso obligatorio de 96 horas antes de que se pongan a disposición en nuestro archivo», indicó la firma.

«Esta medida pretende impedir que actores adversarios pongan en peligro la seguridad del personal de los países aliados y socios de la OTAN, así como de los civiles», añadió.

«A medida que evolucione el conflicto, el área afectada puede cambiar», anunció la empresa.

Planet Labs ya había impuesto anteriormente un retraso de 30 días en las imágenes tomadas del territorio palestino de Gaza, devastado por Israel.

Vantor, otro proveedor estadounidense anteriormente conocido como Maxar, nunca divulgó imágenes de las bases militares de las fuerzas estadounidenses ni de sus aliados.

