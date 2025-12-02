Planeta asegura que la crisis política en EE.UU. ha frenado la venta de libros en español

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- Mientras la venta de libros físicos y digitales en español se mantiene en un crecimiento constante en la mayoría de países de América Latina, en Estados Unidos las ventas pararon este año debido a los problemas económicos y las agresivas políticas migratorias del presidente, Donald Trump, indicó este lunes José Calafell, consejero de Grupo Planeta en la región.

“Veníamos con unos resultados fantásticos, es decir, el mercado venía creciendo mucho y este año hemos tenido un frenazo impresionante. Yo lo atribuyo a que los latinos en Estados Unidos están racionalizando su consumo de una forma dramática”, afirmó Calafell en una entrevista con EFE en el marco de la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla hasta el 7 de diciembre.

Asimismo, Calafell afirmó que también el temor de redadas ha afectado la difusión de nuevas publicaciones entre los lectores hispanos.

“La magnitud de la situación le toca a todo el mundo, nos toca también a todos. (…) en Estados Unidos una feria de libros, una presentación de un libro, una lectura muy interesante, provoca venta y esos eventos públicos latinos este año se han dejado de hacer”, remarcó.

Incluso los mismos autores han preferido no realizar eventos públicos en los que pueda asistir público de origen hispano por miedo a que sean objeto de una redada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

De hecho, Planeta, el mayor grupo editorial en español, había emprendido hace un par de años una estrategia para distribuir más títulos en español en territorio estadounidense, además de publicar a escritores y escritoras que viven allá, un plan que sigue pero con cautela.

“Seguimos apostando, no hemos modificado nuestro plan editorial, es decir, seguimos sacando novedades, pero nuestra situación está un poco más complicada. Vamos a ver cómo evoluciona”, expresó.

Crecimiento en México, Colombia y Brasil

México, Colombia y Brasil son los países que lideraron el repunte de ventas de libros tras la pandemia y que mantienen el volumen de ventas, aunque en casos como el mexicano y el argentino esto se ha ralentizado en 2025.

Calafell apunta a un crecimiento este año en torno al 5% o 6% para México, una cifra que considera positiva frente a la desaceleración de la economía; mientras que en Argentina se prevé una caída debido al momento de ajuste económico que vive el país.

Otros países que impulsan la lectura en el continente son Brasil y Colombia, con porcentajes de crecimiento similares o ligeramente superiores a los de México.

Por su parte, la región centroamericana, aunque sin estadísticas oficiales robustas, es vista como un área de crecimiento «fantástico» evidenciado por la apertura de librerías y la expansión del comercio digital.

Larga vida al libro impreso

Si bien los libros electrónicos han subido en ventas, la preferencia del libro físico es abrumadora, pues en los mercados en español no supera el 7% u 8%.

Prevé, en cambio, que el audiolibro aumente en ventas porque es un formato que “está sumando público nuevo al libro” y está atrayendo a audiencias que tradicionalmente leen menos, como los hombres, que se acercan más a la no ficción a través de este medio.

También sumará a lectoras y lectores más jóvenes, quienes están leyendo «más que nunca», aunque en multiformato y con intereses más enfocados en la literatura fantástica que ha tomado auge en los últimos años.

Este fenómeno ha sido impulsado por autoras que publican en plataformas especializadas o redes sociales y donde el sector editorial está encontrando nuevos talentos y superventas, a la vez que derriba tabúes.

“Desde un punto de vista cualitativo, esto está derribando barreras a la creación literaria”, consideró.

Del 28 al 7 de diciembre, la FIL, la mayor feria del mundo en español, será escenario de 3.000 actividades, albergará 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas, y espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas. EFE

