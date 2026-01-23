Plataforma Ayuda Venezuela denuncia a un periodista español por un «delito de odio»

Madrid, 23 ene (EFE).- Plataforma Ayuda Venezuela presentó este viernes una denuncia en la Fiscalía contra el periodista Antonio Maestre por un «delito de odio» debido a la publicación de un artículo titulado ‘La gusanera fascista venezolana en España’.

En declaraciones a EFE, el presidente de esa ONG de apoyo a la diáspora venezolana, Manuel Rodríguez, exigió que Maestre pida disculpas públicas y que sus comentarios sean retirados de la cadena televisiva La Sexta y de las redes públicas que los difundieron.

Aseguró que el periodista «estigmatiza» a los venezolanos y rechazó que sean fascistas, sino que se caracterizan por una diversidad de voto a diversas opciones políticas: «La comunidad venezolana está muy repartida» ideológicamente, dijo Rodríguez.

«Ponernos en un sector único de la ideología española nos estigmatiza en algo que no es cierto, señalando nuestra condición migratoria, y eso puede ocasionar problemas», argumentó para presentar la denuncia.

También quiso precisar que el Gobierno español ha concedido «muy poquitos asilos» a los venezolanos, sino más bien permisos de residencia para trabajar.

«Los venezolanos no somos gusanos. Somos migrantes que hemos venido a trabajar y a aportar. Basta de estigmatización», reiteró Plataforma Ayuda Venezuela en la red X.

En el artículo, ilustrado con una foto de manifestantes antichavistas, Maestre escribe: «Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades, pero la peculiaridad de la gusanera fascista venezolana en España no podemos eludirla porque tiene la capacidad de mover la sociedad española a posiciones reaccionarias a través de su poder económico y de su influencia política».

Según el articulista, «miles de esos miembros de la gusanera fascista» se reunieron en el centro de Madrid días atrás para «celebrar» el «secuestro» de Nicolás Maduro por el «imperialismo» norteamericano. «Habían sido asilados muchos de ellos por el gobierno socialista (español)», pero gritaban «Pedro Sánchez, hijo de puta», asegura el periodista en referencia al jefe del Ejecutivo.

«Actuar como una caterva de parásitos -prosigue- puede servirles para lograr el favor de la extrema derecha, pero lo que lograrán es conseguir el repudio de una parte importante de la población española que no solo los verá como enemigos, sino como escoria desagradecida por despreciar con semejante ira a un gobierno que les ha prestado todo el apoyo».

Según escribió Maestre posteriormente, el artículo se refiere a los «fascistas», no a todos los inmigrantes venezolanos: «Por eso digo ‘gusanera fascista venezolana’ y no ‘gusanera venezolana’. Es fácil de entender con un poco de buena fe, voluntad y conocimiento de la lengua española».

Una campaña del periodista venezolano Alfonzo Iannucci en la plataforma de peticiones ciudadanas change.org exige a La Sexta que «retire el artículo que incita al odio hacia los venezolanos». Por ahora ha recibido 1.409 firmas. EFE

