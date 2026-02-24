Plataformas de los servicios de vídeo deberán seguir normas como emisoras tradicionales

Londres, 24 feb (EFE).- El Gobierno británico anunció este martes que las plataformas que ofrecen servicios de vídeos, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, deberán seguir normas similares a las emisoras tradicionales a fin de proteger a las audiencias.

En un comunicado divulgado hoy, el Ministerio de Cultura, Medios y Deportes informó de que las audiencias de estos servicios, con más de 500.000 usuarios en el Reino Unido, se beneficiarán de los nuevos códigos de Ofcom, el regulador británico de medios de comunicación.

Dos tercios de los hogares están suscritos a al menos uno de los servicios de Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, y el 85 % de las personas utiliza un servicio «a la carta» cada mes, en comparación con el 67 % que ve televisión en directo.

Muchos, especialmente los jóvenes, evitan los canales de televisión y recurren directamente a los servicios de streaming.

Si bien los canales de televisión con licencia deben cumplir con el código de radiodifusión de Ofcom y los requisitos de accesibilidad, como los subtítulos, muchos de los servicios de vídeos a la carta más populares no están regulados con el mismo estándar, por lo que supone un riesgo para la audiencia y una falta de coherencia entre los servicios de televisión y similares, añade la nota.

Así, las autoridades quieren crear un marco de regulación más equitativo y garantizar que la audiencia, en particular niños y padres, pueda confiar en que existen protecciones contra material dañino.

En el comunicado, el ministerio indica que habrá un nuevo código que establecerá requisitos mínimos para las funciones de accesibilidad, y los servicios deberán garantizar que al menos el 80 % de su catálogo total esté subtitulado, el 10 % en audio-descripción y el 5 % en lengua de señas, lo que beneficiará a las personas con discapacidad, en particular a aquellas con problemas de visión o audición, y garantizará que todos puedan disfrutar de más contenido.

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, dijo que «la forma en que el público ve la televisión ha cambiado radicalmente. Millones de personas ahora eligen ver contenido en plataformas de vídeo a la carta junto con la televisión tradicional o, en el caso de muchos jóvenes, en lugar de ella».

«Al someter los servicios de vídeo a la carta más populares a una regulación reforzada por parte de Ofcom, reforzamos la protección de la audiencia», puntualizó. EFE

