Plus Ultra suspende sus vuelos a Caracas para mañana y el jueves y evalúa a futuro

2 minutos

Madrid, 1 dic (EFE).- La aerolínea Plus Ultra ha anunciado este lunes la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas para mañana, martes, y del próximo jueves, dijeron a EFE fuentes de la compañía, que a futuro sigue evaluando la situación.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) ha lanzado este lunes una nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, la capital venezolana, hasta el 31 de diciembre.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Iberia ha cancelado sus operaciones hacia Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la nueva recomendación de la AESA de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad».

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) y tres más Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

La compañía en la que más impacta la suspensión es Plus Ultra, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras que Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

En concreto para Iberia los asientos a Caracas (126.000 este año), apenas representan el 1,7 % del total de los de largo recorrido (7,46 millones). Ni Air Europa ni Plus Ultra, consultadas por EFE, han facilitado esta información. EFE

