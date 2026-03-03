PMA espera que Israel reabra pasos a Gaza, ya que sólo dispone de alimentos para unos días

Ginebra, 3 mar (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se ha visto muy afectado por el cierre de los pasos fronterizos con Gaza a raíz de la escalada del conflicto contra Irán, y espera que Israel cumpla su promesa de reabrirlos prontamente, ya que dispone sólo de alimentos en la Franja para unos días, advirtió su jefe regional.

«Disponemos de harina de trigo sólo para diez días y de paquetes de alimentos que mantendrán nuestros programas durante apenas dos semanas y media», subrayó este martes en rueda de prensa el director regional del PMA para Oriente Medio, Samer Abdel Jaber.

En videoconferencia desde El Cairo para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, agregó que si los cierres o retrasos continúan, la agencia tendría que reducir su asistencia alimentaria en un 25 % para poder apoyar a 1,3 millones de personas con harina y alimentos.

El responsable de la agencia humanitaria de la ONU señaló que también les preocupan las posibles interrupciones que el conflicto puede provocar en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo.

«Estamos vigilando las posibles implicaciones, porque podría complicar las rutas marítimas, provocando retrasos y aumentando los costes para la mayoría de nuestras operaciones, que dependen de esas rutas», aseguró.

El director regional auguró que si la crisis se intensifica el PMA calcula que podría necesitar unos 200 millones de dólares adicionales durante un periodo de tres meses. EFE

