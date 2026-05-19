Pocas caras conocidas en una nueva Flotilla capturada por Israel antes de llegar a Gaza

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Jerusalén, 19 may (EFE).- El medio centenar de barcos de la Flotilla Global Sumud interceptados por Israel en este último intento de romper su bloqueo marítimo a la Franja de Gaza partieron el pasado 14 de mayo de las costas turcas con alrededor de 400 activistas de 39 países distintos.

Otra veintena de buques de la Flotilla fueron capturados hace semanas en aguas internacionales cerca de Creta con 175 activistas más, desembarcados luego por el Ejército israelí en aguas griegas excepto dos, el brasileño Thiago Ávila y el español Saif Abukeshek, quienes fueron finalmente deportados desde Israel tras enfrentarse a cargos por terrorismo por parte de sus servicios de inteligencia.

Los activistas de esta última Flotilla interceptada por el Ejército israelí, en una acción que ellos condenan como «secuestro», serán supuestamente trasladados al puerto israelí de Ashdod, según informaron los organizadores, y lo que hará Israel a partir de ese momento es todavía una incógnita.

Ausencia de perfiles internacionales reconocidos

En los perfiles que zarparon en este último intento de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel en Gaza faltan personalidades reconocidas, como sí ha habido en intentonas previas.

Frente a personalidades como los de la activista Greta Thunberg, el actor Liam Cunnigham o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como eurodiputados y diputados italianos, la flota que partió el pasado 14 de mayo de Turquía está formada mayoritariamente por activistas de perfil bajo.

Uno de los rostros que han ocupado espacio en los medios es el de Margaret Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. La activista ya ha sido detenida por el Ejército israelí en aguas internacionales, situación ante la que la líder irlandesa ha declarado ante la prensa estar «muy preocupada».

También quedó supuestamente detenido el diputado italiano Dario Carotenuto, del Movimiento 5 Estrellas, que viajaba en el barco Kasri Sadabat. Poco antes de su arresto, y ante las intercepciones de otras naves antes de la suya, afirmó que estaban tratando de volver a aguas turcas.

Según explicó a EFE Adalah, el equipo legal de la Flotilla en Israel, es impredecible lo que harán las autoridades israelíes en este caso, pero en anteriores iniciativas distinguieron entre personas aforadas, a las que se trasladó directamente del puerto de Ashdod al aeropuerto de Tel Aviv para ser deportados, y el resto de los detenidos, que ingresaron en prisión en espera de deportación.

Españoles a bordo

Entre los españoles a bordo de 12 de las 54 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que partieron de Turquía hay perfiles dispares como los del abogado catalán y doctor por la Universidad de Cambridge Lluís Paradell, el bombero granadino Paco Joya o la ingeniera madrileña Diana Zomeño.

También forman parte de la delegación española Pablo Quesada, asistente local de la eurodiputada de Podemos Irene Montero según la web del Parlamento Europeo, y Laura Campos, alcaldesa hasta 2023 del municipio barcelonés de Montcada y Reixach por En Comú-Podem.

Asimismo, a bordo de la embarcación Holy Blue interceptada este lunes por la Marina israelí en aguas internacionales próximas a Chipre, viajaba José Javier Oses, que fue condenado en Francia por pertenecer a ETA.

Entre 2004 y 2007, Oses fue procesado por su participación en cerca de cuarenta actos de violencia callejera cometidos en Pamplona. El miembro de la flotilla también fue detenido por la Policía francesa en 2012 por posesión de armas de fuego en Albi (sureste).EFE

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