Poder Ejecutivo extradita dos dominicanos a Estados Unidos y un polaco a su país

1 minuto

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición de los dominicanos Luis Manuel Febles Peralta y Christian Antonio Reynoso Pérez a los Estados Unidos, y del polaco Szymon Tomkiel a la República de Polonia.

A Febles Peralta se le imputa, entre otros cargos, de asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de activos y complicidad en el lavado internacional de instrumentos monetarios.

Entre los cargos presentados contra Reynoso está la asociación delictuosa para importar hacia los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

Mientras, que la entrega en extradición del polaco Szymon Tomkiel busca el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Regional de Suwalki, del 7 de marzo de 2016, que lo condena a 2 años, 11 meses y 23 días de privación de libertad.EFE

rsl