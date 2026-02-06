Polémica en México por video de colaboradora limpiando zapatos al presidente del Supremo

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La difusión de un video en el que una colaboradora limpia los zapatos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, desató críticas este viernes en redes sociales y reavivó el debate sobre privilegios y austeridad en el Poder Judicial mexicano, lo que llevó al ministro a ofrecer disculpas públicas.

Las imágenes, captadas durante los preparativos de un acto por el aniversario de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro (centro de México), muestran al magistrado de pie mientras una mujer -identificada posteriormente como Amanda Pérez, directora de Comunicación Social del tribunal- se agacha para limpiar el calzado del funcionario.

Segundos después, otra persona, esta vez un hombre, repite la acción de limpiar el zapato.

El video se viralizó rápidamente y generó cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso institucional de cercanía y humildad impulsado tras la reforma judicial y las prácticas cotidianas dentro del máximo tribunal, especialmente por el origen indígena del ministro, del cual se ha hecho énfasis.

Ante la controversia, Aguilar Ortiz explicó el episodio a través de su cuenta de X y aseguró que la situación se originó por un accidente.

“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, relató.

El presidente de la SCJN añadió que intentó detener la acción y ofreció disculpas públicas.

“A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”, señaló.

Asimismo, enfatizó que no mantiene actitudes de superioridad en su función pública y aseguró que el incidente no refleja su comportamiento ni el de la institución.

En la grabación, Aguilar Ortiz aparece con las manos en los bolsillos mientras observa la escena sin intervenir, un detalle que alimentó críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron el episodio como una señal de prepotencia.

Respecto a la segunda persona que también aparece limpiando el calzado, no se ha proporcionado información oficial sobre su identidad.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró “muy loable” la explicación de Aguilar Ortiz sobre el incidente, aunque pidió a los funcionarios públicos “mantener una actitud de humildad”.

Apenas hace unos días, la SCJN se vio enfrascada en otra polémica tras revelarse una compra millonaria de camionetas de lujo para los nuevos ministros, que finalmente fue cancelada. EFE

csr/afs/gpv

