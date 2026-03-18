Policía boliviana dice que Marset usó más de 10 identidades diferentes en sus operaciones

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La Paz, 18 mar (EFE).- El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia el pasado viernes y entregado inmediatamente a agentes de Estados Unidos, utilizó más de diez identidades según documentos encontrados por la Policía boliviana que son investigados para descubrir cómo fueron obtenidos, informó este miércoles el comandante de la institución, Mirko Sokol.

«Esto también es parte de la investigación y, seguramente, vamos a ver si estos documentos han salido de una institución del Estado, y ver qué personas han sido responsables de brindar esa identidad falsa al señor Sebastián Marset», dijo Sokol al canal Unitel.

Según el jefe policial boliviano, la información preliminar es que Marset usaba más de diez identidades, «pero esto todavía puede ser ampliado» porque se ha encontrado «una gran cantidad de documentos de identificación», durante los allanamientos en la ciudad de Santa Cruz (este), donde el uruguayo fue capturado.

Hasta antes del operativo de captura, las autoridades policiales de Bolivia señalaban que Marset había usado en este país las falsas identidades de Gabriel de Souza Bemer, de nacionalidad boliviana, y Luis Pablo Amorim Santos, supuestamente nacido en Brasil.

Marset presuntamente ingresó a Bolivia por primera vez en octubre del 2018 con el nombre de De Souza Bemer y en abril del 2019 obtuvo la de Amorim Santos, según las investigaciones del anterior Gobierno.

Como Amorim Santos, Marset se hizo propietario y jugador en 2023 del club Leones del Torno, de la segunda división del departamento de Santa Cruz.

En las requisas, además, «varias máscaras fueron encontradas en diferentes lugares» y es posible que hayan sido utilizadas no solo por Marset, sino también por sus colaboradores, según Sokol.

Agregó que seguramente Marset dará información ante las autoridades de Estados Unidos sobre «gente que estuvo trabajando» en instituciones del anterior Gobierno y en la Policía y «que de alguna manera le han brindado seguridad, apoyo e información».

Además, el jefe de la Policía confirmó que desde el pasado viernes se han decomisado 16 avionetas, entre ellos una nave Beechcraft, y se investiga si la organización de Marset utilizó de seis a diez viviendas para sus operativos de seguridad en Santa Cruz.

Las autoridades del ministerio de Gobierno calcularon en pasados días que el «daño económico» causado a la organización de Marset «supera los 15 millones de dólares».

El titular de esa cartera, Marco Antonio Oviedo, justificó estos días que Marset fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) ante el riesgo de que su presencia en una cárcel del país provoque «muchos asesinatos y crímenes». EFE

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