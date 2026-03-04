Policía carga contra trabajadores despedidos de una fábrica de neumáticos en Buenos Aires

3 minutos

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Trabajadores de la fábrica de neumáticos argentina FATE, que cerró sus puertas en febrero y despidió 920 empleados, marcharon este miércoles junto a sus familias hacia la Secretaría de Trabajo, en Buenos Aires, donde la policía cargó contra ellos y disolvió la protesta.

«Estábamos de espalda al operativo policial cuando nos cayó una represión totalmente salvaje», dijo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, en entrevista con el canal Ar/12.

Los trabajadores de FATE despedidos se manifestaban de manera pacífica sobre una de las avenidas del centro porteño cuando un operativo policial avanzó sobre ellos para habilitar el tránsito, según lo dispuesto por el ‘protocolo antipiquetes’ implementado al inicio del Gobierno de Milei.

Policías motorizados se dirigieron hacia los manifestantes, a los que también lanzaron balas de goma, gases lacrimógenos y agua a presión desde camiones hidrantes.

En la protestas participaron representantes de las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), así como movimientos sociales y diputados nacionales, como el peronista Horacio Pietragalla, que fue retenido por la policía.

«Nos estábamos manifestando pacíficamente y empezaron a reprimir», declaró un trabajador de FATE en entrevista con el canal Crónica TV.

«Vinimos con los nenes (niños), somos más de 900 familias en la calle. Doy fe, no estábamos haciendo nada. De repente no entendí qué pasó, se me vino una persona encima, veo a mi compañera con el nene tirado», explicó una mujer al mismo canal.

La marcha transcurrió con motivo del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno tras el inicio de las medidas de fuerza de los trabajadores ante de los despidos, y mientras se celebraba una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, en la audiencia «no se alcanzaron acuerdos definitivos», por lo que la conciliación obligatoria se extendió hasta el próximo 11 de marzo.

A continuación, justificó la represión policial en que la protesta no era pacífica, en contra de lo que contaron los trabajadores y sus familias.

La fábrica se encuentra tomada por sus trabajadores desde el pasado 18 de febrero, cuando la empresa anunció el cierre de su planta y el despido de sus 920 empleados, en una de las mayores tragedias en el mundo del trabajo en lo que va del año.

FATE operaba hacía 86 años en Argentina y llegó a tener una capacidad productiva de cinco millones de neumáticos por año, aunque al momento del cierre apenas fabricaba 150 mil.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de octubre de 2025, en los dos primeros años del Gobierno de Milei cerraron 21.046 empresas y se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo. EFE

fpe/erm/eav

(foto)