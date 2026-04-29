Policía de Ecuador detiene a dos personas que trataban de transportar cocaína a Cuba

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Quito, 28 abr (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo en el aeropuerto internacional de Quito, capital del país, a dos personas que presuntamente trataban de transportar a Cuba dos kilos de cocaína ocultos en productos para el cuidado del cabello.

Según informó este martes la Policía ecuatoriana, la droga fue detectada durante operativos realizados en la terminal aérea con un perro especializado, que identificó varias bolsas plásticas con sustancias estupefacientes dentro de dos bolsas de equipaje.

La institución señaló que la droga incautada equivale a 21.023 dosis y tendría un valor estimado de 84.074 dólares en el mercado estadounidense.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

af/seo