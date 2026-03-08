Policía de Nueva York afirma que artefacto lanzado cerca de marcha antimusulmana era un explosivo improvisado

La policía informó el domingo que el artefacto casero lanzado cerca de manifestantes antimusulmanes frente a la residencia del alcalde de Nueva York era un explosivo improvisado funcional «que podría haber causado lesiones graves o la muerte».

Un hombre identificado por la policía como Emir Balat lanzó dos dispositivos sospechosos cerca de una protesta del sábado, encabezada por un influencer de extrema derecha para oponerse a la oración musulmana en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó «Allahu akbar» («Dios es el más grande»), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

«La brigada de explosivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realizó un análisis preliminar de un artefacto que fue encendido y utilizado en una protesta ayer y ha determinado que no se trata de un artefacto de broma ni de una bomba de humo», dijo el domingo la policía de Nueva York en un comunicado.

«Es, de hecho, un artefacto explosivo improvisado (IED)», agregaron.

La policía informó el sábado que los artefactos eran frascos envueltos en cinta y que contenían tuercas, pernos y tornillos.

Dos hombres fueron detenidos tras el incidente: Balat e Ibrahim Kayumi, quien supuestamente entregó el artefacto al primero.

Los hechos se desarrollaron después de que el influencer de extrema derecha Jake Lang organizara una manifestación frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es musulmán.

Lang protestaba contra la supuesta «islamización» en Nueva York.

Su protesta reunió a unas 20 personas, mientras que una contramanifestación congregó a unas 125.

La comisaria de policía Jessica Tisch dijo el sábado que no creía que Mamdani estuviera en casa en el momento de los hechos.

Corresponsales de AFP en el lugar vieron el sábado cómo un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió de manos de un compañero activista un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo.

El sujeto, después identificado como Balat, lo dejó caer cerca de una fila de policías antes de saltar una barrera de seguridad.

«Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras volaba por el aire antes de impactar contra una barrera a pocos pies de los agentes de policía», dijo Tisch el sábado.

Balat lanzó un artefacto similar cerca del grupo de manifestantes de Lang.

El comunicado del NYPD señaló que Balat y Kayumi fueron detenidos en el lugar el sábado y permanecen bajo custodia.

El domingo, el equipo de desactivación de explosivos de la policía utilizó un robot para inspeccionar un auto cerca del lugar del incidente del día anterior, observó un corresponsal de la AFP.

