Policía investiga retención «forzosa» y presunto secuestro de joven agricultor paraguayo

Asunción, 22 feb (EFE).- El subjefe del departamento antisecuestros de personas de la Policía Nacional de Paraguay, Marcial Castillo, dijo este domingo que investigan la «retención forzosa» y el presunto secuestro de un joven paraguayo que desapareció ayer mientras trabajaba en una cosecha.

Castillo indicó a EFE que el sábado recibieron una denuncia sobre «la desaparición forzosa» de Almir de Brum, un agricultor de 32 años y de nacionalidad paraguaya, lo que motivó el despliegue de un operativo policial y militar para dar con su paradero.

El joven se encontraba realizando una cosecha de soja en una propiedad de la colonia Yerutí, ubicada en el límite entre los departamentos Caaguazú y Canindeyú (noeste), cuando se lo «llevaron contra su voluntad», relató Castillo al referir testimonios de familiares.

En el lugar, prosiguió el subjefe policial, se hallaron «algunos panfletos alusivos a un grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)», una guerrilla que secuestró y mantiene en cautiverio desde 2014 al policía Edelio Morínigo y desde 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis.

El agente puntualizó que están frente a un caso de «retención forzosa», pero que «es muy probable que se trate de un secuestro» debido a la presencia de los supuestos panfletos en el terreno.

«Hasta el momento sería una desaparición porque los supuestos responsables de esta desaparición no solicitaron ningún pedido de rescate, no se comunicaron con los familiares solicitando algún bien económico que para que él sea liberado», aclaró.

Aseguró que la investigación por el momento es aún «incipiente» como para atribuir el presunto secuestro a la guerrilla del EPP, al recordar que en otros casos delincuentes comunes privaron de su libertad a ciudadanos fingiendo ser miembros de esa agrupación armada.

Igualmente, afirmó que Almir de Brum proviene de una «familia muy humilde que se dedica a la agricultura» y que tiene ascendencia brasileña.

La familia de Almir de Brum considera que el EPP mantiene retenido al agricultor, por lo que exigió su liberación y alguna prueba de vida, según un comunicado emitido este domingo.

Por su parte, el comandante del Batallón de Inteligencia Militar, Carlos Casco, refirió a periodistas desde Canindeyú que no pueden «afirmar o descartar que pueda ser el EPP o pueda ser algún otro grupo que actúa en la zona».

No obstante, subrayó que «hay algunas cosas llamativas» que les hace presumir que pueda tratarse del EPP, al destacar que detectaron presencia de esta guerrilla en Canindeyú, donde en julio pasado falleció en un combate con la fuerzas de seguridad Rubén Darío López, alias «Loro», uno de los cabecillas. EFE

