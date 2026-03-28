Policía israelí carga contra manifestantes en contra la guerra en Tel Aviv y Haifa

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Jerusalén, 28 mar (EFE) .- Cientos de personas se manifestaron la noche de este sábado en contra de otra «guerra eterna» en una decena de localidades en Israel, entre ellas Tel Aviv o Haifa, donde las protestas fueron reprimidas de forma violenta por agentes de la Policía, según vídeos y denuncias de los organizadores.

La protesta comenzó a las 19:00 hora local (16:00 GMT) en diferentes ciudades del país, entre ellas Beersheva, Ashkelon, Modiin o Kfar Saba, bajo el lema ‘Por todas nuestras vidas’.

Se trata de una iniciativa liderada por varios exdiputados en alianza con organizaciones pacifistas y proderechos humanos como las ONG Standing Together, Peace Now o Women Wage Peace.

En la Plaza Habima de Tel Aviv acudieron cientos de asistentes y, también, un grupo de activistas con fotos con los rostros de niños muertos por ataques israelíes tanto en Irán, como en Líbano o Cisjordania ocupada.

En esta ciudad, agentes de la Policía israelí arrestaron de forma violenta a varios de los manifestantes, según vídeos difundidos por Standing Together. Hay al menos ocho detenidos, de acuerdo con el diario Haaretz, si bien la Policía israelí no ha confirmado esa cifra a EFE.

En la Plaza París de Jerusalén se reunieron una treintena de personas, según los organizadores, y también en el centro comercial Horev, de la norteña ciudad de Haifa, donde al menos una persona fue detenida por la fuerza, según Standing Together.

En esta urbe mixta, muy golpeada tanto por los ataques iraníes como por los cohetes de Hizbulá dirigidos al norte del país, decenas de personas izaron una pancarta con el mensaje: «Netanyahu es un peligro para Israel».

Estas manifestaciones, aún muy minoritarias, se producen cuando se cumple un mes desde que Israel bombardeara Irán el pasado 28 de marzo. En este país, al igual que en Líbano, ya han muerto más de un millar de personas, respectivamente, según las autoridades, entre ellos cientos de niños. EFE

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